سائح يكتشف نوعا غريبا من الأسماك على شاطئ دولة إفريقية.. صور

اكتشف سائح بريطاني، نوعا غريبا من الأسماك ، عثر عليه على شاطئ في جنوب إفريقيا، حيث بدا هذا السمك أكبر حجما عن الطبيعي.





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، التقط أحد السياح البريطانيين، مجموعة من الصور، لأسمالك منتفخة ، موجودة على شاطئ جنوب إفريقيا، لتوثيق الواقعة.





وقال السائح انه كان برفقة أسرته في جنوب إفريقيا بمنطقة كيب تاون، و كانت تلك الرحلة الأولى له و لأسرته لها، فرأي سمكة منتفخة لدرجة أن عينيها بارزتين للخارج، كما وجد أعدادا لا بأس منها على قيد الحياة ولكن في المياه بالقرب من الشاطئ.





والتقط السائح صورا لتلك السمكة، لعرضها على متخصصين في بريطانيا، ومعرفة لأي سلالة تنتمي، والسبب الذي يجعل جسدها منتفخا وكانها ستنفجر .