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حوادث

ضبط 10 أطنان ملح سياحات قبل بيعها للمواطنين في كفر الشيخ

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:59 ص
ملح سياحات
ملح سياحات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (10 أطنان  "ملح سياحات" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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