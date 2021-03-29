شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ماذا يخبئ برجك لك اليوم 29 مارس

إذا كنت مولودًا في يوم 29 مارس اكتشف ماذا يخبئ برجك خاصة أن الكثيرين لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. إليك حظك اليوم وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.





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سيكون اليوم بداية جيدة وسعيدًا مع العائلة وستقابل أحبائك وستستمتع كثيرًا.





الأمور المالية







بالحديث عن الأمور المالية ، سيكون اليوم عاديًا، وعند الحديث عن العمل، يُنصح الموظفون بتجنب زيادة قائمة مهامهم المعلقة ، وإلا فقد تواجه مشكلة كبيرة.





على صعيد العمل







إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا وقمت مؤخرًا ببعض التغييرات في خطط عملك ، فيمكنك الحصول على نتائج جيدة وستكون صحتك جيدة.







ومن الأفضل عدم تجاوز الميزانية الثابتة.







على صعيد الصحة







بالحديث عن الصحة ، ستحصل اليوم على فرصة للاستمتاع بأطباقك المفضلة. ومع ذلك ، للبقاء في صحة جيدة ، عليك الابتعاد عن السجائر والكحول. لون الحظ: السماء الزرقاء





سيعطي اليوم نتائج مختلطة على جبهة العمل. إذا كنت على وشك السفر للعمل اليوم ، ننصحك بتجنب ذلك. لا تكن مهملًا في الأكل.





على الصعيد العائلى







ستتمكن من إعطاء الوقت الكافي لأفراد عائلتك. سيكون مزاج شريك الحياة جيدًا جدًا.





حاول قضاء المزيد من الوقت مع الأطفال وتجنب أخذ كل الكلمات التي قيلت لك على محمل الجد على سبيل المزاح ، وإلا فإن مثل هذه الأشياء الصغيرة قد تسبب مشاكل كبيرة.