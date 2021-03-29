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تكنولوجيا

مع استمرار العمل من المنزل.. شركات التكنولوجيا الكبرى تبدأ العمل من مكاتبها طواعية

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:00 ص
شركات التكنولوجيا
شركات التكنولوجيا الكبرى تبدأ العمل من مكاتبها طواعية
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ندى على
أعلنت عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى منها فيسبوك وأوبر عن جداول زمنية محددة للعودة تدريجيا للعمل من مقرات الشركات، فى خطوة تدريجية للرجوع بحلول فصل الصيف، حيث سيكون طلب الرجوع طواعية مع استمرار جزء أساسي من الموظفين للعمل من المنزل. 

وبحسب موقع Gizmodo فإن شركة فيسبوك  Facebook تعتزم إعادة فتح مكاتب مختارة في سان فرانسيسكو على أساس متجدد في بداية مايو بسعة تصل إلى 10٪ كحد أقصى،  وستعيد أوبر  Uber فتح مكاتبها Mission Bay  بدءا من اليوم  بنسبة إشغال تبلغ 20٪ . 

كما ستفتتح شركة مايكروسوفت للبرمجيات مقرها الرئيسي في ريدموند بواشنطن بعدد محدود أيضا اليوم، حيث ستكون العودة  لمكاتب الشركات طواعية، فى الوقت الحالى، حيث من المقرر أن تستمر أوبر فى السماح لموظفيها من المنزل حتى 13 سبتمبر. 

وقالت فيسبوك إنه تم منح الموظفين خيار العمل من المنزل حتى 2 يوليو ، وأنه بعد ذلك التاريخ ، يمكن لأي موظف ليس عاملًا عن بُعد بدوام كامل مواصلة العمل من المنزل حتى شهر واحد بعد إعادة فتح المكاتب بنسبة 50٪ . 

كما قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ، كورت ديلبيني  إن مواقع عمل مايكروسوفت في 21 دولة تمكنت من استيعاب عمال إضافيين في منشآتها، حيث يمثل الموظفون العاملون في هذه المواقع حوالي 20٪ من القوة العاملة العالمية للشركة، كما ستركز الشركة على نموذج مكان العمل المختلط.

وذكرت الشركات أن بروتوكولات إعادة فتح مكاتبها  تلبي إرشادات الصحة العامة العالمية والوطنية والمحلية ، ويتم تطويرها بالشراكة مع خبراء الصحة العامة وشركاء الصحة والسلامة.

 ويحتاج الموظفون العائدون إلى مكان العمل إلى الحصول على تدريب افتراضي ، والتوقيع على احتياطات COVID-19 ونموذج إقرار بالاستلام ، وإجراء فحص صحي يومي في المنزل للتأهل للعودة.
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