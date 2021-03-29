جون زملكاوي.. سيف الدين الجزيري يعلق على هدفه في منتخب غينيا الاستوائية| شاهد

وعلق الجزيري على الصورة: "هدف زملكاوي".

وواصل سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تألقه مع منتخب تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.





وسجل الجزيري هدفا في فوز المنتخب التونسي على نظيره غينيا الإستوائية، في المباراة التي جمعت المنتخبين لحساب الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.





وظهر الجزيري بشكل طيب مع المنتخب التونسي، واستطاع أن يحرز ٣ أهداف في مباراتي ليبيا وغينيا الإستوائية.