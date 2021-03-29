ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جون زملكاوي.. سيف الدين الجزيري يعلق على هدفه في منتخب غينيا الاستوائية| شاهد

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:32 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر سيف الدين الجزيري نجم منتخب تونس ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة له مع فرجانى ساسي عبر انستجرام،  اثناء احتفاله بهدفه فى مرمى منتخب غينيا الاستوائية.

وعلق الجزيري على الصورة: "هدف زملكاوي".

وواصل سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تألقه مع منتخب تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وسجل الجزيري هدفا في فوز المنتخب التونسي على نظيره غينيا الإستوائية، في المباراة التي جمعت المنتخبين لحساب الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وظهر الجزيري بشكل طيب مع المنتخب التونسي، واستطاع أن يحرز ٣ أهداف في مباراتي ليبيا وغينيا الإستوائية.


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبارو WRX تظهر بتصميم جديد وإطلالة 2022| صور

بفستان أسود.. نادية الجندى تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات كندة علوش تبرز أنوثتها