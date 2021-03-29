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رياضة

أزمة حراس المرمى في الزمالك.. أسامه نبيه يتحدث عن مشاركة جنش أساسيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:34 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث أسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، عن مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش" في تشكيل الفريق الأساسي .

وأشار نبيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن ما وصفه بـ"أزمة حراس المرمى" تأتي بسبب تقارب كل حراس الفريق، مؤكدًا أنها إيجابية للجهاز الفني.

وقال مدرب الزمالك: "مشاركة جنش كأساسي هي وجهة نظر للمدير الفني، الأمر يتعلق فقط بوجهات النظر خاصة أن مستواه متقارب كثيرًا مع محمد أبو جبل".

وواصل: "لدينا أزمة بالفعل بسبب حراس المرمى لوجود ثلاثة حراس في نفس المستوى، وبصورة أوضح هي أزمة للاعبين وليس للمدير الفني الذي تعد أزمته حميدة والاختيار من جانبه يكون سهلًا".
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