المهدي سليمان : نوير لن يشارك مع بيراميدز في وجود إكرامي

قال المهدي سليمان، حارس مرمى نادي بيراميدز، إنه واجه مشاكل كثيرة داخل ناديه، ليس له دخل بها.





وأضاف المهدي سليمان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه كان هناك اتفاق في بداية الموسم داخل بيراميدز، على استبعاده من الفريق وعدم اشراكه.





وتابع :” مصر كلها تعرف أن سبب استبعادي من المشاركة ليس فنيا، والاتفاق في بداية الموسم أن لا أتواجد في الفريق”.





وأكمل:” لم يسبق لي الاعتراض أو الشكوى لعدم المشاركة، أو الجلوس احتياطيا، ولكنني تعرضت للظلم بعد موسم مميز بالموسم الماضي، لقد حافظت على نظافة شباكي في 19 مباراة ووضعت بالتشكيل المثالي بالكونفيدرالية”.





وأكد :” هناك صفقة تمت في بداية الموسم والجميع يعلمها ولن أتحدث عنها، وهذا سبب ابتعادي عن المشاركة، ولو تعاقد بيراميدز مع مانويل نوير لن يشارك في وجود شريف إكرامي”.





وأفاد :” لا توجد أزمة في عدم المشاركة ولكن أرفض تحميلي خطأ الهجوم على الجهاز الفني، تحاملت على نفسي كثيرا بالمشاركة مصابا في أوقات سابقة، ولم أتغيب يوما عن التدريبات، ولكن هناك تربص بي داخل بيراميدز”.





وأردف:” لا أخطئ في حق أحد ولكني أشعر بالظلم، وقدمت عرضين في يناير الماضي من البنك الأهلي والإسماعيلي، وكان أحجدما مقابل 2.5 مليون وجنيه كإعارة، ولكن إدارة بيراميدز تراجعت قبل إغلاق باب القيد بـ4ساعات، وهناك من حاول إبعادي عن المشاركة قبل نهاية الموسم الماضي”.





وقال أيضا :” حصلت على وعود كثيرة بالعودة للتدريبات الجماعية ولم تنفذ، وعندما جاء ميدو تحدثت معه وقلت له أنني أتدرب منذ شهر أنا وعبد الله بكري بمفردنا، قال لي أنه سيحاول إيجاد حل لهذه الأزمة، لكنه تحدث بعد 4 أيام وقال لي أن الموضوع صعب ولن يتم حله، وتم خصم 25% من قيمة عقدي رغم عدم قانونية ذلك ولكنني لم أُثِر أزمة، وميدو تدخل لحل أزمتي”.