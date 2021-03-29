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أخبار العالم

هل تطبق الكويت حظر التجول في رمضان؟ صحيفة تجيب

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:27 ص
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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قسم الخارجي
كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن استعراض مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس، تقريرًا حول تطورات وباء كورونا في البلاد، تضمن أعداد الإصابات والوفيات وأعداد دخول مرضى كورونا إلى العناية المركزة، والتي ستعتبرها السلطات الصحية مؤشرًا أساسيًا لطلب تمديد الحظر المطبق حاليًا ليستمر خلال شهر رمضان.

وأشارت مصادر حكومية لـ القبس إلى أن قرار تمديد الحظر خلال شهر رمضان سيتخذ هذا الأسبوع، موضحة أن تقرير السلطات الصحية المفصل الذي ستقدمه إلى مجلس الوزراء يشير إلى تقاعس في تطبيق الاشتراطات الصحية في شتى أنحاء البلاد، إضافة إلى الحاجة لتطبيق الحظر خلال فترة الليل بعد رصد تجمعات كثيرة في الدواوين.

وأضافت المصادر أن السلطات الصحية في الكويت ستقوم بتقييم مؤشرات الحظر أسبوعيًا في رمضان، مرجحة أن يتم تحويل الحظر الجزئي إلى كلي خلال العشر الأواخر في حال زادت حالات الإصابة والوفاة بكورونا.

وذكرت المصادر أن وزارة الصحة الكويتية ستشدد على ضرورة إقامة صلاة التراويح وفق ضوابط الاشتراطات الصحية مع تقليل مدة الصلوات تجنبًا لنقل العدوى.

وشددت المصادر على أن الصحة ستخاطب كل الجهات المعنية بتطبيق الحظر بعيدًا عن أي تراخ، كما سيتم تفعيل دور الفرق الحكومية في رصد التجمعات خلال رمضان.
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