الاتحاد السوداني: 1000 مشجع لمباراة الأهلي والمريخ

كشف أبوبكر الماحي، المتحدث الاعلامي للاتحاد السوداني لكرة القدم، تفاصيل حضور الجماهير لمباراة الاهلي والمريخ السوداني بدوري ابطال افريقيا.





وقال أبوبكر الماحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :” الاتحاد قدم دعما كبيرا للمنتخب من أجل التأهل لأمم إفريقيا، وذلك على الصعيد الرسمي والشعبي باستقدام مدرب ذات سيرة ذاتية، وانعكس ذلك على الأداء ثم الانتصارات”.





وأردف : “فزنا وتأهلنا على منتخب كبير مثل جنوب إفريقيا، وله حضور بنهائيات كأس العالم، لم يكن الأمر سهلا، لكنه كان توفيق من الله”.





وأوضح: “هناك اذن بالسماح لدخول 1000 مشجع في كل مباراة للأندية، الاتحاد الإفريقي وافق بناء على قرار السلطات المحلية بعودة الجماهير، لكن كان هناك رؤية خاصة من لجنة المنتخبات بعدم وجود الجماهير بمباريات المنتخب نظرا لحساسية الموقف، لكن تم تحقيق الهدف وتأهلنا”.