استقرار الحديد وتباين الأسمنت.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 29-3-2021





واستقرت أسعار الحديد ، وتباينت أسعار الأسمنت في الشركات المختلفة فارتفع سعر الطن في الشركة العربية للاسمنت وشركة السويدي بمقدار 2 جنيهات، مع استقرار الاسعار في باقي الشركات (مصر للاسمنت قنا، حلوان، سيناء).





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وسجّل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه للطن، وحديد العتال 13450 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.





أما بالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 885 جنيها للطن، ومصر للأسمنت قنا 775 جنيها للطن، والسويدي 885 جنيها للطن، وسجل في حلوان 883 جنيها للطن.





كما سّجل أسمنت سيناء 810 جنيهات للطن. وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصةً الأسمنت والحديد، خلال منتصف تعاملات اليوم، الاثنين 29-3-2021، وفقًا لآخر تحديث.