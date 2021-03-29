ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إتحاد المصريين بالخارج يشيد بنجاح تعويم السفينة "إيفر جيفن"

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:34 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
Advertisements
سعيد العربي
أشاد عدد من قادة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بنجاح جهود رجال هيئة قناة السويس صباح اليوم في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس إيفر جيفن، معبرين عن سعادتهم بتلك الخطوة التي تعكس إرادة المصريين، والتي تعود بالخير على الوطن.

وقال المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج إن جموع المصريين في الخارج وبالتأكيد في الداخل كانوا يترقبون بلا شك هذه الأزمة، وكانوا يشعرون بحزن شديد لهذه الضائقة التي مرت بها مصر.

وأضاف: «لكن الحمد لله، وكما هو عهدنا بالقيادة المصرية في مختلف مستوياتها بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحنا في تجاوز هذه المحنة، وستعود حركة الملاحة إلى مسارها بشكل طبيعي الأمر الذي يثلج صدورنا جميعا».

وقال رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج إن المثل يقول «رب ضارة نافعة»، مضيفا: «وهذا برأيي ما ينطبق على أزمة السفينة الجانحة إذ أن الأزمة كشفت عن أهمية قناة السويس للعالم كله وذكرت بها، وأكدت ما تملكه مصر من مكانة استراتيجية في العالم».

بدوره، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في الخارج بالسعودية إن مصر كانت محل أنظار العالم كله، فلقد حباها الله موقعا متميزا وممرا للملاحة الدولية مؤثر في العالم كله، مضيفا: «جميعا كنا مترقبين ونأمل انفراج هذه الأزمة والغمة في أقرب وقت، وكنا جميعا لدينا ثقة بقدرة المصريين على إنهائها».

وقال «حنفي»: «نبارك للشعب المصري كله ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأبناء هيئة قناة السويس هذا الجهد، الذي جعلنا نستيقظ على أنباء أسعدت قلوبنا جميعا كمصريين سواء في الداخل أو الخارج».

وتابع: «نتمنى أن يكلل هذا الجهد الشاق بنجاح، ونحن ليس لدينا من الأساس شك في ذلك».
Advertisements
Advertisements

بعد نجاح تعويمها.. قناة السويس تكشف الإجراء المتخذ مع السفينة الجانحة

بعد قليل.. محاكمة الإعلامي تامر أمين لاتهامه بسب الصعايدة

الجرام أقل من 695 جنيها.. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب اليوم الإثنين 29-3-2020

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر وجزر القمر اليوم

بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة.. قرار جديد لرئيس قناة السويس.. تعرف عليه

بعد إقرار مواعيد فتح وإغلاق المحلات .. 10 الاف جنيه رسوم ترخيص الشيشة في قانون المحال العامة

أرقام هواتف وأماكن طرح كوبونات الخير من التموين

القمر كلمة السر.. كيف نجحت مصر في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

حدث ليلا.. نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس..مفاجأة عن أسباب حادث فتاة الجلالة.. رامز جلال يعلق على إلغاء قرار وقف برنامجه

التعليم : مقررات امتحانات مارس لن تأتي للطلاب في اختبارات الأشهر القادمة

نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس .. شاهد

الملاحة مضطربة والرياح شديدة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داتشيا تطرح داستر بيك أب الجيل الجديد بدفع رباعي.. صور

بمكياج صاخب.. درة تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بي واي دي تطرح نسخة أوتوماتيك من BYD F3 قريبا في مصر.. صور