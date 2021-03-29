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حوادث

ضبط صاحب شركة بالقاهرة متهم بالنصب على راغبي السفر للخارج

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:42 ص
ضبط صاحب شركة بالقاهرة
ضبط صاحب شركة بالقاهرة متهم بالنصب على راغبي السفر
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كتب محمد صبري
تواصل أجهزة وزارة الداخلية مواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة لإلحاق العمالة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة – له معلومات جنائية) بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة ، وأمكن ضبط المتهم وبحوزته ( 11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة "غير مقيدين بالدفاتر الخاصة بالشركة").

وبمواجهته اعترف بإدارة الشركة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، كما أمكن التوصل إلى أحد المجني عليهم (مقيمة بمحافظة الشرقية).

وباستدعائها اتهمته بالاستيلاء منها على مبلغ مالي، عقب إيهامها بقدرته على توفير فرصة عمل لها بإحدى الدول الأجنبية، واتُخذت الإجراءات القانونية.
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