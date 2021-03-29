ضبط صاحب شركة بالقاهرة متهم بالنصب على راغبي السفر للخارج

تواصل أجهزة وزارة الداخلية مواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة لإلحاق العمالة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة – له معلومات جنائية) بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد .





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة ، وأمكن ضبط المتهم وبحوزته ( 11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة "غير مقيدين بالدفاتر الخاصة بالشركة").





وبمواجهته اعترف بإدارة الشركة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، كما أمكن التوصل إلى أحد المجني عليهم (مقيمة بمحافظة الشرقية).



