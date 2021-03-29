كاتب صحفي : التحالف بين مصر والأردن والعراق تاريخى

قال الكاتب الصحفى ، شريف سمير ، إن التحالف بين مصر والأردن والعراق تاريخى جدًا ، لافتا إلى أن علاقات ثقافية وحضارية واقتصادية تربط بين الثلاثة دول .





وأضاف شريف سمير ،خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن التحالف يأتى فى وقت حرج جدًا أمام تحديات إقليمية كبيرة جدًا .





وأشار الكاتب الصحفى ، إلى أن فكرة التحالف لم تكن وليدة اللحظة وإنما كان عمرها اكثر من سنتين أو ثلاثة ، أيام رئيس الوزراء العراقى ، وتعطلت هذه الفكرة نظرا لمعاناة الشعب العراقى فى الفترة الاخيرة .





وتابع الكاتب الصحفى ، أن هذا التحالف فكرة قائمة على مشروع الشام الجديد ، الهدف الأساسى منه أن يكون هناك تعاون شامل بين مصر والاردن والعراق فى مختلف القطاعات ومن أهمهم الربط الكهربائى .



