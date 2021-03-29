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كاتب صحفي : التحالف بين مصر والأردن والعراق تاريخى

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:39 ص
شريف سمير
شريف سمير
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ريهام فيكتور
قال الكاتب الصحفى ، شريف سمير ، إن التحالف بين مصر والأردن والعراق تاريخى جدًا ، لافتا إلى أن علاقات ثقافية  وحضارية واقتصادية تربط بين الثلاثة دول .

وأضاف شريف سمير ،خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن التحالف يأتى فى وقت حرج جدًا أمام تحديات إقليمية كبيرة جدًا .

وأشار الكاتب الصحفى ، إلى أن فكرة التحالف لم تكن وليدة اللحظة وإنما كان عمرها اكثر من سنتين أو ثلاثة ، أيام رئيس الوزراء العراقى ، وتعطلت هذه الفكرة نظرا لمعاناة الشعب العراقى فى الفترة الاخيرة .

وتابع الكاتب الصحفى ، أن هذا التحالف فكرة قائمة على مشروع الشام الجديد ، الهدف الأساسى منه أن يكون هناك تعاون شامل بين مصر والاردن والعراق فى مختلف القطاعات ومن أهمهم الربط الكهربائى .

وأكد الكاتب الصحفى ، أن الربط الكهربائى بين مصر العراق تحديدًا ما بين ميناء البصرة جنوب العراق مرورًا بميناء العقبة في الأردن ومن ثم مصر .
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