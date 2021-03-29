رامي رضوان بعد تعويم السفينة الجانحة: نهارنا أبيض الحمد لله

علق الإعلامي رامي رضوان، علي الجهود المصرية في تعويم السفينة الجانحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

وغرد رامي رضوان كاتبًا: "الحمد لله تم تعويم سفينة Ever Given #نهارنها_ونهاركم_أبيض ".

وأضاف رامي مازحًا: "وداعاااااا ياريت نكسر وراها ٧٠٠ قلّة بقى".

وجاءت تعليقات المتابعين كالاتي:

- عملوا الاهرامات وعبروا خط برلييف مش هيعرفوا يشدوا سفينة تحيا مصر

- الف الف مبرووووك يا رامي ربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم

- الحمدلله حمدا يليق بجلال وجه وعظيم سلطانه تحية من القلب لرجال المحروسة

- كنت متاكده اننا قدها

تم تعديل مسار سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشاطئ بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار، داخل المجرى الملاحي لقناة السويس.