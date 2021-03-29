رامي رضوان بعد تعويم السفينة الجانحة: نهارنا أبيض الحمد لله

علق الإعلامي
رامي رضوان، علي الجهود المصرية في تعويم السفينة الجانحة، عبر حسابه الشخصي بموقع
التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".
وغرد رامي
رضوان كاتبًا: "الحمد لله تم تعويم
سفينة Ever Given #نهارنها_ونهاركم_أبيض ".
وأضاف رامي مازحًا: "وداعاااااا ياريت
نكسر وراها ٧٠٠ قلّة بقى".
وجاءت تعليقات المتابعين كالاتي:
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عملوا الاهرامات وعبروا خط برلييف مش هيعرفوا يشدوا
سفينة تحيا مصر
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الف الف مبرووووك يا رامي ربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها
العظيم
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الحمدلله حمدا يليق بجلال وجه وعظيم سلطانه تحية من القلب
لرجال المحروسة
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كنت متاكده اننا قدها
تم تعديل مسار سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، بشكل
ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشاطئ بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار، داخل المجرى الملاحي لقناة السويس.
الحمد لله— Ramy Radwan (@RamyRadwan) March 29, 2021
تم تعويم سفينة Ever Given #نهارنها_ونهاركم_أبيض 😍
وداعاااااا— Ramy Radwan (@RamyRadwan) March 29, 2021
ياريت نكسر وراها ٧٠٠ قلّة بقى 😄#تعويم #إيفر_جيفن #قناة_السويس pic.twitter.com/dVVm6xrBu8