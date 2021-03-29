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أخبار البلد

رامي رضوان بعد تعويم السفينة الجانحة: نهارنا أبيض الحمد لله

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:41 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

علق الإعلامي رامي رضوان، علي الجهود المصرية في تعويم السفينة الجانحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

وغرد رامي رضوان كاتبًا: "الحمد لله تم تعويم سفينة Ever Given  #نهارنها_ونهاركم_أبيض ".

 

وأضاف رامي مازحًا: "وداعاااااا ياريت نكسر وراها ٧٠٠ قلّة بقى".

 

وجاءت تعليقات المتابعين كالاتي:

 

-         عملوا الاهرامات وعبروا خط برلييف مش هيعرفوا يشدوا سفينة تحيا مصر

-         الف الف مبرووووك يا رامي ربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم

-         الحمدلله حمدا يليق بجلال وجه وعظيم سلطانه تحية من القلب لرجال المحروسة

-         كنت متاكده اننا قدها

 

تم تعديل مسار سفينة الحاويات البنمية الجانحة  EVER GIVEN، بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشاطئ بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار، داخل المجرى الملاحي لقناة السويس.

 

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