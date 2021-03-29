عربية النواب تثمن إشادة الأمم المتحدة بدور السيسي فى تمكين المرأة المصرية

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إشادة الأمم المتحدة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضمان تمكين المرأة المصرية مؤكدًا ان تسليط المنظمة الأممية الضوء على دور مصر ومشاركتها في الحوار العالمى وتأكيدها على أنه لا يزال صوت مصر حول القيادة النسائية مهمينا اضافة الى تأكيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالتزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان التشريعات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر انما هو دليل قاطع على نجاح مصر فى تمكين المرأة من خلال اعطائها الفرصة الكاملة لتولى المواقع القيادية بجميع مؤسسات الدولة.





كما أشاد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بترحيب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال من خلال حرص الرئيس السيسى على تحطيم الحواجز التي كانت عائقًا أمام المرأة لزمن طويل عبر إجراءات جديدة تسمح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة قبل بضعة أسابيع. وكذلك من خلال التعديلات الأخيرة على قانون ختان الاناث التي تفرض عقوبات أشد على مرتكبي هذه الجريمة ومن خلال دعوة الرئيس السيسى للحكومة لفرض عقوبات على زواج الأطفال وتعزيز تشريعات الأحوال الشخصية المتوازنة.





وقال النائب أحمد فؤاد أباظة ان رصد الامم المتحدة لهذه الانجازات المتعلقة بتمكين المرأة المصرية هو دليل قاطع على اهتمام المجتمع الدولى بمتابعة مثل هذه الاجراءات والانجازات الكبيرة التى حققها الرئيس السيسى لصالح المرأة المصرية التى نجحت فى كسب رهان الرئيس السيسى وحققت نجاحات كبيرة فى مختلف المواقع القيادية التى حظيت بها المرأة المصرية بمختلف مؤسسات الدولة.