ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عربية النواب تثمن إشادة الأمم المتحدة بدور السيسي فى تمكين المرأة المصرية

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:52 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
فريدة محمد
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إشادة الأمم المتحدة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضمان تمكين المرأة المصرية مؤكدًا ان تسليط المنظمة الأممية الضوء على دور مصر ومشاركتها في الحوار العالمى وتأكيدها على أنه لا يزال صوت مصر حول القيادة النسائية مهمينا اضافة الى تأكيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالتزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان التشريعات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر انما هو دليل قاطع على نجاح مصر فى تمكين المرأة من خلال اعطائها الفرصة الكاملة لتولى المواقع القيادية بجميع مؤسسات الدولة.

كما أشاد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بترحيب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال من خلال حرص الرئيس السيسى على تحطيم الحواجز التي كانت عائقًا أمام المرأة لزمن طويل عبر إجراءات جديدة تسمح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة قبل بضعة أسابيع. وكذلك من خلال التعديلات الأخيرة على قانون ختان الاناث التي تفرض عقوبات أشد على مرتكبي هذه الجريمة ومن خلال دعوة الرئيس السيسى للحكومة لفرض عقوبات على زواج الأطفال وتعزيز تشريعات الأحوال الشخصية المتوازنة.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة ان رصد الامم المتحدة لهذه الانجازات المتعلقة بتمكين المرأة المصرية هو دليل قاطع على اهتمام المجتمع الدولى بمتابعة مثل هذه الاجراءات والانجازات الكبيرة التى حققها الرئيس السيسى لصالح المرأة المصرية التى نجحت فى كسب رهان الرئيس السيسى وحققت نجاحات كبيرة فى مختلف المواقع القيادية التى حظيت بها المرأة المصرية بمختلف مؤسسات الدولة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عربية البرلمان تثمن إشادة الأمم المتحدة باجتماع اللجنة الدستورية بالغردقة لدعم ليبيا

فؤاد أباظة يثمن التكليف الرئاسى باستمرار عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده

عربية البرلمان: مصر تقود عمليات حفظ السلام بعد إعادة انتخابها مُقررا للجنة بالأمم المتحدة

السيسي يوجه بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة.. نائبات: هدية ثمينة في يومها العالمي.. رسالة ثقة في قدراتها وكفاءتها.. والسيدات يشغلن مواقع إدارية مرموقة

برلمانية تطالب بتمكين المرأة في كافة المناصب القيادية

برلمانية: إشادة البنك الدولي بتمكين المرأة المصرية دليل انعكاس بأن ما نعيشه مرئي وعلى مستوى دولي

ترشيحاتنا

عادة خطيرة أثناء الاستحمام تسبب فقدان البصر

قمة نارية بين الأهلى والزمالك اليوم بدوري السلة

بعد واقعة البرلمان الأسترالي.. فضائح جنسية هزت الطبقات السياسية في العالم

صاحب هدف كينيا في الفراعنة: تصرف صلاح معنا كان عظيما.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري

شوه جسدها بسبب تاكسي.. قصة إسراء عماد تريند تويتر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-3-2021 .. والقنوات الناقلة

Advertisements

بعد نجاح تعويمها.. قناة السويس تكشف الإجراء المتخذ مع السفينة الجانحة

بعد قليل.. محاكمة الإعلامي تامر أمين لاتهامه بسب الصعايدة

الجرام أقل من 695 جنيها.. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب اليوم الإثنين 29-3-2020

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر وجزر القمر اليوم

بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة.. قرار جديد لرئيس قناة السويس.. تعرف عليه

بعد إقرار مواعيد فتح وإغلاق المحلات .. 10 الاف جنيه رسوم ترخيص الشيشة في قانون المحال العامة

أرقام هواتف وأماكن طرح كوبونات الخير من التموين

القمر كلمة السر.. كيف نجحت مصر في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

حدث ليلا.. نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس..مفاجأة عن أسباب حادث فتاة الجلالة.. رامز جلال يعلق على إلغاء قرار وقف برنامجه

التعليم : مقررات امتحانات مارس لن تأتي للطلاب في اختبارات الأشهر القادمة

نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس .. شاهد

الملاحة مضطربة والرياح شديدة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داتشيا تطرح داستر بيك أب الجيل الجديد بدفع رباعي.. صور

بمكياج صاخب.. درة تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بي واي دي تطرح نسخة أوتوماتيك من BYD F3 قريبا في مصر.. صور