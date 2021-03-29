الوزراء ينشر انفوجراف بتوقعات انتعاش قطاع السياحة حتي ٢٠٢٥









نشر مزكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول توقعات انتعاش قطاع السياحة حتي ٢٠٢٥ .





وقال المركز انه بفضل حزم التحفيز الحكومية وإجراءات البنك المركزي تجاه قطاع السياحة المصرية وتزامنًا مع تخفيف إجراءات الإغلاق وإعادة فتح المطارات تتوقع فيتش تعافي وانتعاش قطاع السياحة خلال الفترة القادمة (2021: 2025).



