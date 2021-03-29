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أخبار البلد

الوزراء ينشر انفوجراف بتوقعات انتعاش قطاع السياحة حتي ٢٠٢٥

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:50 م
صدى البلد
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أ ش أ


نشر مزكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول توقعات انتعاش قطاع السياحة حتي ٢٠٢٥ .

وقال المركز انه بفضل حزم التحفيز الحكومية وإجراءات البنك المركزي تجاه قطاع السياحة المصرية وتزامنًا مع تخفيف إجراءات الإغلاق وإعادة فتح المطارات تتوقع فيتش تعافي وانتعاش قطاع السياحة خلال الفترة القادمة (2021: 2025).

واضاف المركز انها تتوقع وصول نحو 5.2 مليون سائح إلى مصر في 2021، ونحو 14 مليون سائح في 2025، كما توقعت استمرار الدعم الحكومي للقطاع حتى 2025، من خلال: تنفيذ مشاريع فندقية جديدة، وتنمية المزيد من مناطق الجذب السياحي.
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