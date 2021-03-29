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برلمان

بعد القبض عليه.. مروج شائعة حريق مطار القاهرة يواجه عقوبة الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:59 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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معتز الخصوصى

انتشرت فى الفترة الأخيرة الشائعات مثل الهشيم فى النار ، الأمر الذى يجعل عددا من المواطنين يصدقون هذه الشائعات ، إلا أن الحكومة دائما ما تتصدى لهذه الشائعات من خلال بياناتها التى تقوم بإصدارها دائما من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للرد على هذه الشائعات وتوعية المواطنين بعدم الالتفات إليها.

وفى ضوء انتشار الشائعات فى مصر خرج أحد المواطنين بشائعة جديدة بشأن نشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولى ، إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مروج الشائعة على الفور.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من تحديد وضبط أحد الأشخاص (مندوب مبيعات – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) لقيامه بنشر خبر على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس_بوك) متضمنًا الإدعاء بنشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة_الدولى ( على خلاف الحقيقة ) حيث قامت الجهات المعنية بنفى ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلًا .

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المسئول عن تلك الصفحة وأنه قام بنشر ذلك الخبر دون التحقق من صحته .

وتصدى قانون العقوبات لمروجى الشائعات ، حيث حدد عقوبة لكل من يقوم بترويج أخبار كاذبة فى المجتمع.

قانون العقوبات يتصدى للشائعات

حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على «معاقبة كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

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