بعد القبض عليه.. مروج شائعة حريق مطار القاهرة يواجه عقوبة الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

انتشرت فى الفترة الأخيرة الشائعات مثل الهشيم فى النار ، الأمر الذى يجعل عددا من المواطنين يصدقون هذه الشائعات ، إلا أن الحكومة دائما ما تتصدى لهذه الشائعات من خلال بياناتها التى تقوم بإصدارها دائما من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للرد على هذه الشائعات وتوعية المواطنين بعدم الالتفات إليها.





وفى ضوء انتشار الشائعات فى مصر خرج أحد المواطنين بشائعة جديدة بشأن نشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولى ، إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مروج الشائعة على الفور.





وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من تحديد وضبط أحد الأشخاص (مندوب مبيعات – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) لقيامه بنشر خبر على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس_بوك) متضمنًا الإدعاء بنشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة_الدولى ( على خلاف الحقيقة ) حيث قامت الجهات المعنية بنفى ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلًا .





وبمواجهة المتهم أقر بأنه المسئول عن تلك الصفحة وأنه قام بنشر ذلك الخبر دون التحقق من صحته .