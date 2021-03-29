ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

جامعة القاهرة: توقف الأنشطة الطلابية وتحولها أونلاين.. وكلية الآداب تكشف تفاصيل المشروع القومي للقراءة

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:01 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
* رئيس جامعة القاهرة يشيد بفريق هندسة القاهرة 
* عميد آداب القاهرة يكشف عن البرامج الجديدة بالكلية فى الفصل الدراسى الثانى 

مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 - 2021، وعودة الطلاب مرة أخرى حضوريا يتساءل عدد كبير منهم عن المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة بجانب السنة الدراسية.


وكشف مؤمن أشرف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن المسابقات والأنشطة الطلابية المتاحة فى الفصل الدراسى الثانى. 

وقال مؤمن أشرف، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه فى الوقت الحالى لا توجد أنشطة طلابية داخل الجامعة ولكن تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية والمسابقات والأنشطة المختلفة أونلاين فقط. 

وأضاف "مؤمن" أنه جارٍ تنظيم عدد من المسابقات المختلفة وسيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية واختيار الأنشطة التي تتناسب مع ظروف انتشار فيروس كورونا. 

كما كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن البرامج الجديدة المتاحة خلال الفصل الدراسى الثانى. 

وقال الدكتور شريف شاهين، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن هناك برنامجا جديدا تم طرحه لأول مرة بالكلية خلال الفصل الدراسي الثاني وهو "برنامج الترجمة التخصصية من اللغة العبرية وإليها" ، حيث انه معلن للقبول ويتم تدريسه حاليا للطلاب خلال هذا الفصل.


وكان عميد الكلية كشف عن تفاصيل مسابقة المشروع القومى للقراءة . 

وقال عميد كلية الآداب، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن المسابقة هى مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى توجيه شباب مصر وأطفالها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية. 

وأضاف "شاهين" ، أن هذا المشروع يمكن من تحصيل الجميع المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها ويجعل المجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر وهو ما يتفق مع رؤية مصر 2030 . 

وللمشاركة فى المشروع الوطنى للقراءة الدخول على هذا الموقع الالكترونى :
www.nationalreadingprogramme.com

وفى نفس السياق ،كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة عن نظام الحضور بالكلية خلال شهر رمضان، وكذلك الأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار "عبد الفتاح" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إلى أنه سيتم تقليل مدة المحاضرات خلال شهر رمضان لتكون ساعة واحدة ، مع استمرار تطبيق نظام وخطة التعليم "الهجين" وحضور كل مجموعة في مقر الكلية وفقا للأيام المقررة لها ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية ، وطرح باقي المقررات "أونلاين" باقي أيام الاسبوع من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة: اتحاد طلاب يؤدى حملات توعية لاجتياز جائحة كورونا.. جارٍ تجهيز مسابقات أونلاين.. والإعلام تنشئ وحدة خدمية للتعامل مع الطلاب

تجارة القاهرة تعلن موعد الفصل الدراسي الثاني.. اتحاد الطلاب يضع خطتين للأنشطة.. والجامعة: كيفية الحضور تتوقف على الظروف الصحية

لطلاب جامعة القاهرة.. مسابقات أونلاين على المنصة الإلكترونية.. ودورات تدريبية بكلية الإعلام لتنمية المهارات وإعدادهم لسوق العمل

لجميع الطلاب .. جامعة القاهرة تضع خطة للأنشطة الطلابية في الفصل الدراسي الثاني.. وعميد آداب القاهرة: الأنشطة الطلابية تبدأ مع بداية الدراسة

لطلاب جامعة القاهرة.. كلية الآداب: الأنشطة الطلابية متاحة خلال الفصل الدراسي الثاني.. وعميد كلية الآثار: تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات عقب الاختبارات مباشرة

آداب القاهرة توضح نظام الحضور في رمضان.. ندوات إلكترونية خلال الترم الثاني.. الجامعة: نقتصر على الأنشطة الفردية وفقا للتدابير الوقائية.. واتحاد الطلاب: حفل عيد الأم "أونلاين"

ترشيحاتنا

الخطوط الحمراء لـ مصر وتعويم السفينة .. خبراء وعسكريون يحللون رسائل الرئيس

بيان جديد لـ الصحة العالمية حول تسرب كورونا من مختبر ووهان الصيني

خروج حكم مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا على نقالة من الملعب.. صور

وزيرة الصحة تكشف عن أعراض جديدة تظهر على مريض فيروس كورونا

نادر سعد يكشف تفاصيل قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا خلال شهر رمضان

شوبير يعلن مدة غياب نجم الأهلي عقب إصابته مع المنتخب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور

عشان رمضان .. نصائح شراء الياميش