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أستاذ علوم سياسية: تجارة النفط أكثر قطاع تأثر بأزمة جنوح السفينة البنمية ..فيديو

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:34 م
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
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نورهان رأفت
قال الدكتور إكرام بدر الدين ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قناة السويس تعد شريانا مهما للتجارة العالمية ، وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية بعد توقف الكثير من حركات التجارة بسبب جنوح السفينة البنمية في قناة السويس وتعطل الملاحة لعدة أيام.

وأضاف الدكتور إكرام بدر الدين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن تجارة النفط من أكثر القطاعات التي تأثرت بالسلب خلال الأيام الماضية، وهو ما أدي إلى إرتفاع أسعار البترول بالأسواق العالمية.

ولفت إلى أن مصر استطاعت بأبنائها وخبراءها إعادة العمل بالمجري الملاحي لقناة السويس بعد تحريك السفينة الجانحة، وهو ما يقدم لنا نموذجا عظيما للتعامل مع الأزمات .

يشار إلى أنه جرى تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار، ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من 11 والنصف صباحا، ليصل إلى 2 متر، بينما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجّه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل تقريبًا.

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