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منوعات

صدمة كبيرة .. شاهد | رجل يعثر على ثعبان طوله 3 أمتار في المرحاض

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:36 م
صدى البلد
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مريم صليب
أصيب رجل بالغ من العمر 45 عاما، بحالة من الصدمة والفزع بعد أن قضى حاجته في المرحاض بمنزله، ولكنه فوجئ بثعبان طولة 3 امتار في المرحاض، فخرج من المكان على الفور ليبحث عن أي شخص لإغاثته. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" فإن الرجل الأربعيني في الفلبين عثر على ثعبان يسبح في المياه الموجودة في المرحاض، فقام بسكب الصابون ومواد كيميائية عليه ظنا منه أنها ستؤثر عليه ولكنه فشل . 

وتواصل الرجل بسرعة مع بعض المنقذين الذين يجيدون التعامل مع الثعابين، لأن وجود الثعابين يبدو أنه أمر شائع في تلك الأماكن ولكن ذلك الثعبان كان كبير الحجم وسام . 

وصل فريق المنقذين للمكان بعد أن طالب الرجل منهم نجدته ، وفقام بإلتقاط بعض الصور لرجل من المنقذين وهو يحاول اصطياد الثعبان من المرحاض وإخراجه في صندوق خارج المنزل. 



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