صدمة كبيرة .. شاهد | رجل يعثر على ثعبان طوله 3 أمتار في المرحاض





وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" فإن الرجل الأربعيني في الفلبين عثر على ثعبان يسبح في المياه الموجودة في المرحاض، فقام بسكب الصابون ومواد كيميائية عليه ظنا منه أنها ستؤثر عليه ولكنه فشل .





وتواصل الرجل بسرعة مع بعض المنقذين الذين يجيدون التعامل مع الثعابين، لأن وجود الثعابين يبدو أنه أمر شائع في تلك الأماكن ولكن ذلك الثعبان كان كبير الحجم وسام .





وصل فريق المنقذين للمكان بعد أن طالب الرجل منهم نجدته ، وفقام بإلتقاط بعض الصور لرجل من المنقذين وهو يحاول اصطياد الثعبان من المرحاض وإخراجه في صندوق خارج المنزل.













أصيب رجل بالغ من العمر 45 عاما، بحالة من الصدمة والفزع بعد أن قضى حاجته في المرحاض بمنزله، ولكنه فوجئ بثعبان طولة 3 امتار في المرحاض، فخرج من المكان على الفور ليبحث عن أي شخص لإغاثته.