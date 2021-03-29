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ثقافة

المنتج والممثل الأمريكي كلڤن بيرچ: أدرس تقديم فيلم في مصر بعد حضوري مهرجان الأقصر

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:20 م
صدى البلد
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شمس يونس
اقيمت صباح اليوم ندوة للممثل والمنتج الامريكي، من اصل افريقي كلڤن بيرج ، وهو احد اهم صناع السينما في أمريكا ، وادارت الندوة الاعلامية هالة الماوي بحضور السيناريست سيد فؤاد، وذلك ضمن فاعليات مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية. 

وكلفن بيرج مخرج مستقل، وهذا جعله حرًا في التعامل مع الكثير من الفنانين وجعله قادرًا على اختيار الموضوعات التي يراها مناسبة لقناعاته دون ان يفرض عليه أي شيء. 

وقال : كانت والدتي تؤكد انني ممثل مجنون، وبدأت حياتي كأكاديمي، لكني عملت كموظف في ألمانيا وذلك لاني اجيد الكثير، من اللغات واولها الألمانية ويليها الاسبانية والإنجليزية. 

وقال ايضا : لم انجح في إنجلترا خلال ستة شهور، وكنت ساعود لأمريكا ولكن القدر أرسل لي سيناريو اول فيلم ونجح نجاحًا كبيرا، جعلني اتجه نحو كتابة السيناريو لاقدم الموضوعات التي ارغب في مناقشتها، وبعدها كان يعرض علي الاتجاه للانتاج وبدأت ادخل في كل جوانب الصناعه واتقنها. 

فيما عبر المخرج مايكل بيرش عن سعادته بالتواجد في الاقصر وحرص ادارة المهرجان على إقامة هذه الدورة رغم كل ما نمر به من صعوبات في جائحة كورونا، وحرص على التعرف على المنتج بيرج الذي لفت نظره بأزيائه في حفل الافتتاح مؤكدًا ضرورة ان يتجه لصناعة الافلام في نيجيريا.

وأكد المنتج كلڤن بيرج أنه يدرس جديًا تقديم فيلم يصور في مصر ويعمل على ذلك برفقة ابنه الروحي لشدة انبهارهما بما شاهداه من جمال الحضارة.
المنتج والممثل الأمريكي كلڤن بيرچ: أدرس تقديم فيلم في مصر بعد حضوري مهرجان الأقصر
المنتج والممثل الأمريكي كلڤن بيرچ: أدرس تقديم فيلم في مصر بعد حضوري مهرجان الأقصر
المنتج والممثل الأمريكي كلڤن بيرچ: أدرس تقديم فيلم في مصر بعد حضوري مهرجان الأقصر
المنتج والممثل الأمريكي كلڤن بيرچ: أدرس تقديم فيلم في مصر بعد حضوري مهرجان الأقصر
المنتج والممثل الأمريكي كلڤن بيرچ: أدرس تقديم فيلم في مصر بعد حضوري مهرجان الأقصر
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