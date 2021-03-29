مجازاة رئيس مدينة رفض اعتماد محضر انتفاع بمدينة ملاه

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "إ.إ" رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية سابقًا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي ، عما نُسب إليه عام ٢٠١٨ بمخالفة القوانين والخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي وإلحاق ضرر مالي بالدولة بمبلغ ١٨ ألف جنيه .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .





ونسبت النيابة الإدارية للمحال،أنه في غضون عام 2018 بوصفه وبمقر عمله السابق خالف القوانين واللوائح وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن رفض اعتماد محضر المزاد المنعقد برئاسة مركز ومدينة قطور بشأن حق الانتفاع بالملاهي الملحقة بحديقة قطور العامة وعدم تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور وبين الراسي عليه المزاد ، مما أدى إلى إلحاق ضرر مالي بالدولة بمبلغ 18629.1 جنيها.





وأكدت المحكمة ،أن الاعتراف هو سيد الأدلة ومن عناصر الاستدلال، فتملك المحكمة الأخذ باعتراف المتهم، سواء في حق نفسه أو غيره، وللمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقواله وشهادته طالما صدرت محددة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ووردت تحديدا بشأن الواقعة المنسوبة إليه .



