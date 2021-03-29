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حوادث

مجازاة رئيس مدينة رفض اعتماد محضر انتفاع بمدينة ملاه

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:58 م
صدى البلد
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محمد زهير
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "إ.إ" رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية سابقًا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي ، عما نُسب إليه عام ٢٠١٨ بمخالفة القوانين والخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي وإلحاق ضرر مالي بالدولة بمبلغ ١٨ ألف جنيه .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .  

ونسبت النيابة الإدارية للمحال،أنه في غضون عام 2018 بوصفه وبمقر عمله السابق خالف القوانين واللوائح وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن رفض اعتماد محضر المزاد المنعقد برئاسة مركز ومدينة قطور بشأن حق الانتفاع بالملاهي الملحقة بحديقة قطور العامة وعدم تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور وبين الراسي عليه المزاد ، مما أدى إلى إلحاق ضرر مالي بالدولة بمبلغ 18629.1 جنيها. 

وأكدت المحكمة ،أن الاعتراف هو سيد الأدلة ومن عناصر الاستدلال، فتملك المحكمة الأخذ باعتراف المتهم، سواء في حق نفسه أو غيره، وللمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقواله وشهادته طالما صدرت محددة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ووردت تحديدا بشأن الواقعة المنسوبة إليه .

وأثبتت المحكمة بحيثياتها،أن المُحال اعترف أنه بالفعل امتنع عن اعتماد محضر جلسة الترسية المنعقد عام ٢٠١٨ ، بدعوى تقدم مواطنين بعرض دفع قيمة أعلى من تلك الراسية بها المزايدة، مما دفعه إلى مسلكه هذا بحثا عن سعر أفضل يحقق مصلحة مالية أعلى للدولة، مما ترتب عليه عدم عرض المحضر على السلطة المختصة بالاعتماد، مما أدى إلى فوات كسب بمبلغ مقداره (18629.1 جنيها) مقابل الانتفاع بمحل المزايدة لم يسددها المنتفع السابق ، لالتزامه بتسليم قطعة الأرض محل انتفاعه المنتهي عام ٢٠١٧ ، حيث لم يُبرم العقد مع الراسية عليه المزايدة محل المخالفة المنسوبة للمحال إلا بتاريخ 3/7/2018، وذلك جميعه رغم ثبوت عدم مشوبة أي من إجراءات المزايدة المنوه عنها بما ينال منها أو يخرجها عن السياق القانوني والإجرائي الصحيح .
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