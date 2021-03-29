لفتت أنظار العالم.. رئيس سياحة النواب تشيد بنجاح رجال قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة

أشادت النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالنجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.





وثمنت على فى بيان صحفى لها ، الجهود الضخمة لرجال هيئة قناة السويس الأبطال، الذين قاموا بهذا الإنجاز العظيم بتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN في زمن قياسى ، وقيام الأبطال بواجبهم الوطني على أكمل وجه، لنخرج من الأزمة رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب.





وقالت النائبة نورا ، على أن هذه الواقعة لفتت أنظار العام إلى قناة السويس هذا الشريان المحورى الحيوى الهام ، وتبعث برسائل هامة بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ماضية إلى الأمام وأن قدرة المصريين على إدارة مرفق قناة السويس العالمي تفوق كل التصورات والخيال.