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برلمان

لفتت أنظار العالم.. رئيس سياحة النواب تشيد بنجاح رجال قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:12 م
النائبة نورا على
النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب
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فريدة محمد
أشادت النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالنجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وثمنت على فى بيان صحفى لها ، الجهود الضخمة لرجال هيئة قناة السويس الأبطال، الذين قاموا بهذا الإنجاز العظيم بتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN في زمن قياسى ، وقيام الأبطال بواجبهم الوطني على أكمل وجه، لنخرج من الأزمة رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب.

وقالت النائبة نورا ، على أن هذه الواقعة لفتت أنظار العام إلى قناة السويس هذا الشريان المحورى الحيوى الهام ، وتبعث برسائل هامة بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ماضية إلى الأمام وأن قدرة المصريين على إدارة مرفق قناة السويس العالمي تفوق كل التصورات والخيال.
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