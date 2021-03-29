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برلمان

بعد تعويم السفينة الجانحة.. عضو بالشيوخ يطالب بتكريم رجال قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:03 م
المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
وصف المهندس حازم الجندى، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، النجاح الذى حققه رجال وخبراء هيئة قناة السويس، فى بدء عملية تعويم السفينة "إيفر جرين" التى كانت جانحة فى قناة السويس، بأنها ملحمة تضاف إلى ملاحم المصريين.

وقال المهندس حازم الجندي، فى بيان له، تعليقا على إعلان رئيس هيئة قناة السويس ببدء التعويم للسفينة بعد ٦ أيام وتوقف الحركة الملاحية في القناة، إن إرادة المصريين قهرت الصعب والمستحيل بعد أن أعلن البعض ان هذه العملية سوف تمتد لأسابيع.

ودعا حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة إعلان كافة التحقيقات حول هذا الحادث للعالم أجمع بالأدلة والمستندات حفاظا على سمعة قناة السويس وأيضا حقوق الهيئة المالية وما تكبدته من خسائر .

واقترح عضو مجلس الشيوخ، تكريم الخبراء المصريين الذين شاركوا فى عمليات تعويم السفينة تقديرًا لهم وأيضا بعض الخبراء الأجانب من هولندا كرسالة للعالم بان مصر تقدر أبنائها وايضا من يمد يد المساعدة لها.

وأشار إلى أن هذه الأزمة كشفت مدى الأهمية العالمية لقناة السويس في حركة التجارة الدولية ومدى تميزها عن غيرها لموقعها الفريد كنقطة وصل بين قارات العالم، وأن أي خلل يتعلق بالعمل بها يغير في حركة التجارة العالمية، مطالبا بتكثيف الجهود عقب إعادة العمل بالقناة بعد التعويم الكامل للسفينة لحل أزمة مئات السفن المتكدسة في انتظار العبور.
 
وتوقع أن تستعيد قناة السويس الخسائر التي تكبدتها نتيجة تعطيل الملاحة في القناة لظروف خارجة عن إرادتها وليس لها دخل فيها، في أقرب وقت.
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