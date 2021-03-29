نحتاج لدعم من مصر.. وزير خارجية الصومال: نسعى لتحقيق المزيد من الاكتشافات النفطية

قال وزير الخارجية الصومالي محمد عبدالرزاق محمود ، إن زيارته للقاهرة كانت تهدف إلى إعادة العلاقات المصرية الصومالية إلى مسارها الصحيح.





وأضاف وزير الخارجية الصومالي خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الصومالية ترى أن هذا هو الوقت المناسب لمراجعة الاتفاقيات الخاصة بين مصر والصومال، حيث كان يوجد تعاون بين الدولتين فى مجال الإقتصاد.





وتابع أن رجال الأعمال المصريين والصوماليين يتبادلون التجارة فيما بينهم، ولكن على مستوى صغير وغير مستع، لافتا إلى أنه يتطلع لتشجيع الحكومتين رجال الأعمال من أجل دفع العلاقات التجارية بين البلدين".





وأكد أن الصومال تسعى إلى مزيد من الإكتشافات النفطية، وهيا تحتاج إلى دعم مصر فى هذا المجال لما لديها من خبرات.





وأشار إلى أن الصومال ستقوم قريبا بإكتشاف العديد من آبار البترول والغاز، متابعا أن هناك علاقات تاريخية بين مصر والصومال، مضيفا: "والدى ممن جاءوا إلى القاهرة والتحق بالكلية الحربية وعاد وساهم فى بناء الصومال".