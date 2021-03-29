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رياضة

عبدالحميد بسيونى: كرة الأهلي الجماعية سر تفوقه على الزمالك

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:12 م
عبدالحميد بسيوني
عبدالحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش
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عمرو الحلوانى

أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، إن الأهلي يتميز عن الزمالك في عدة أمور، موضحًا أن هذه الأمور تتمثل في اللعب الجماعي، بخلاف لاعبي الفريق الأبيض، الذين يمتلكون مهارات فردية فقط.

وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات تلفزيونية: "نسير بخطى ثابتة، في طلائع الجيش، والفريق العسكري فقد نقاطًا، قبل العودة لقيادته مرى أخرى".

وأضاف: "نحن أكثر الفرق وصولًا للمرمى، والأكثر استحواذًا على الكرة، ولكن هناك سوء توفيق يواجهنا، نخوض كل مباراة ونلعب من أجل الفوز وتحقيق المكسب، ونمتلك لاعبين جيدين بجانب النجوم التي استقدمناها، والتي انضمت لصفوف منتخب مصر".

وأشار بسيوني إلى أن هناك مباراة قدمناها بشكل فني قليل هذا الموسم، أمام الإسماعيلي، واللقاء المقبل أمام المصري البورسعيدي صعب للغاية، والأهلي فاز علينا بهدف فاول، ولا أريد التحدث عن التحكيم، وانتظروا الإسماعيلي مع إيهاب جلال، والذي تولى القيادة الفنية للدراويش".

واختتم : " الأهلي والزمالك يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى، والأهلي يتفوق على الزمالك، بسبب الكرة الجماعية".

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