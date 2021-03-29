البهواشى: استخدام طريق رأس الرجاء الصالح يزيد تكلفة النقلة الواحدة 450 ألف دولار..فيديو

قال الدكتور محمد البهواشى، الباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن الحادثة العرضية التى تعرضت لها قناة السويس الجديدة تؤكد على الاهمية القصوى للمجرى الملاحى بقناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن مدى كفاءة العامل المصرى تؤكد على انهاء أى ازمة.





وأضاف البهواشى، خلال مداخلة هاتفية على الفضائية الاولى، أن ما وصلنا اليه اليوم بخصوص السفينة الجانحة يلقى اشادات دولية كثيرة لأنه كان من غير المتوقع أن تحل الأزمة فى تلك الفترة البسيطة، مشيرًا إلى أن الحدث اظهر للعالم كله أهمية قناة السويس والتى تعد معبر لـ10% من التجارة العالمية.





وتابع أن استخدام طريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناةا لسويس يعنى زيادة حوالى 7 آلاف كيلو متر و450 الف دولار فى الناقلة الواحدة، وزيادة فىا لمدة إلى 21 يوما، بالإضافة إلى عدم توافر الأمن والأمان فى تلك الطرق البديلة عن قناة السويس.



