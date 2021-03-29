جامعة حلوان : انتظام رفع المقررات الدراسية أون لاين للطلاب

تتابع جامعة حلوان انتظام أعمال الفصل الدراسى الثانى وتطبيق نظام التعليم الهجين وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون حضور طلاب الكليات العلمية من 3 -4 أيام، يومان لطلاب الكليات النظرية كما تتابع اغلب كليات الجامعة الدراسة بنظام الاون لاين منذ بداية الاسبوع الاول للفصل الدىاسى و حتى نهاية الاسبوع الحالى ، للحفاظ على سلامة الطلاب من كورونا .





وصرح الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم و الطلاب "، إن هناك انتظاما فى عملية رفع المقررات الدراسية بالفصل الدراسى الثانى على المنصة التعليمية الخاصة بالجامعة ليتابع الطلاب العملية التعليمية بسهولة.









وأوضح رفاعى أن هناك تفاعلا على المنصة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال الامتحانات.









جدير بالذكر انه قد اعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر ابريل ٢٠٢١ والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.









وتشمل هذه الدورات ٦ دورات تدريببة بنظام الاون لاين لتنمية المهارات والنهوض بالعملية التعليمية و مواكبة التحول الرقمى .



