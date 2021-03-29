الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الكرتون بأبو المطامير





شب حريق هائل، اليوم الاثنين، بمصنع إسكندرية للكرتون بالكيلو 59 بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، في ظروف غامضة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بدون خسائر بشرية.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق بمصنع إسكندرية للكرتون بدائرة مركز أبو المطامير.





على الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية لمكان الحريق بالمنطقة المشار إليها، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق، تمكنت القوات من السيطرة تماما على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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