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مرأة

خرافات حول الأكل الصحي يجب أن تعرفيها

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:28 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
في بعض الأحيان قد يكون من الصعب التخلص من الأفكار المسبقة حول الأكل الصحي، ولكن في كثير من الأحيان نحرم أنفسنا كثيرًا بسببها.إليك خرافات حول الأكل الصحى يقدمها موقع "برايت سايد".

الأسطورة رقم 1. تناول الطعام بعد الساعة 6 مساءً ضار بصحتك

 تناول وجبة بعد الساعة 6 مساءً ليس أمرًا صحيًا فحسب الحقيقة هي أنه لا يجب أن تأكل قبل النوم بثلاث ساعات ، ويجب أن يكون العشاء خفيفًا.

الأسطورة رقم 2. الدهون ضارة
غالبًا ما تعتبر الدهون ضارة بصحتك  لكنه فى المقابل إذا لم يكن هناك ما يكفي من الدهون في جسمك ، فإنه يكاد يتوقف عن إنتاج الهرمونات.
يؤدي نقص الدهون أيضًا إلى شيخوخة بشرتك بشكل أسرع وإلحاق الضرر بالكبد. لهذا السبب يجب أن تحد من استهلاكك للزيت النباتي ، على سبيل المثال ، ولكن لا تستبعده تمامًا.

أفضل فكرة هي تناول كميات أقل من الأطعمة التي تحتوي على دهون مخفية وغير صحية ، مثل النقانق أو المايونيز أو البسكويت أو الكعك.

الأسطورة رقم 3. الوجبات الخفيفة غير صحية
الوجبات الخفيفة ضرورية. إذا كنت تهتم بصحتك ، فيجب عليك زيادة طاقتك من وقت لآخر. ومع ذلك ، يجب أن تكون هذه الوجبات متوازنة تناول بعض المكسرات أو الفاكهة ، على سبيل المثال.

الأسطورة رقم 4.  يجب تجنب الكربوهيدرات

يجب عدم إغفال تناول الكربوهيدرات  إذا كنت ترغب في تناول طعام صحي، فتناول كربوهيدرات أكثر تعقيدًا، مثل الحبوب والفاصوليا والتوت والخضروات والخضراوات.
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