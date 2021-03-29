حقيقة اصطدام سيدة بسيارتها عدد من المحال التجارية بدمياط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (سيدة تهشم عدد من المحال التجارية بدمياط).





وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول دمياط، بحدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات "طرف أول" وصاحب محل ملابس وآخر "طرف ثانى" وذلك بسب أولوية المرور بأحد الميادين بدائرة القسم.





وبإستكمال الفحص تبين أنه حال سير السيدة بالسيارة قيادتها بالميدان محل الواقعة ، إختلت عجلة القيادة بيدها مما أدى إلى صعودها على الرصيف (ولم تصطدم بأى من المحلات أو المارة) ، وعلى أثر ذلك حدثت المشادة الكلامية بينها وبين المذكوران .





وحضروا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وإثبات حالة وتم التراضى والصلح بينهم.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



