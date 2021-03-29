جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب 67540 يورو إلى داخل البلاد

احبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، محاولة تهريب نقود أجنبية داخل البلاد دون الإفصاح عنها كانت بحوزة راكب مصري قادم من ايطاليا ترانزيت "القاهرة - شرم الشيخ" وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الترانزيت والقادمين من ايطاليا عبر مطار القاهرة الي مطار شرم الشيخ الدولي والخاصة بالإفواج السياحية.





اشتبه هاني نادي مأمور جمرك فحص الاشعة بمطار شرم الشيخ الدولي في راكب مصري لاحظ عليه الارتباك ويدعي (عماد . ن . ع) 39 عاما وأثناء تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة "اكس راي" تبين وجود اشياء غير واضحة بقاع سحري داخل حقائب الراكب القادم من ايطاليا علي رحلة رقم 792 عبر مطار القاهرة ترانزيت رحلة مصر للطيران رقم ms 28 إلي مطار شرم الشيخ الدولي.





وبالعرض علي ايمن شملول مدير إدارة جمارك مطار شرم الشيخ الدولي امر بتشكيل لجنة ضمت احمد حمدي الحميلي ومحمود فتحي رئيسي قسم الأشعة بجمارك المطار وبحضور احمد شبل إدارة الأمن الجمركي بالمطار وسلام لطفي ومصطفي الفخراني مأموري جمارك تفتيش الركاب وقاموا بفحص وتفتيش حقائبه وبفتحها عثر علي 67540 يورو بين طيات الملابس وداخل حقائبه بقاع سحري مستغل الراكب التيسيرات والتسهيلات الجمركية مع زيادة الأفواج السياحية بمدينة شرم الشيخ والازدحام الشديد إلا أن يقظة رجال الجمارك احبطت ذلك.





ويعتبر ذلك مخالف لقانون الجمارك مكافحة غسيل الأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المادة رقم 12وتعديلاته والمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية من ذات القانون وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المادة رقم 116 المعدل بالقانون رقم8!لسنة 2012.





وبالعرض علي يوسف وصفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك بمطار شرم الشيخ وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية أمر بتحرير محضر جمركي رقم 10 لسنة 2021 م وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وياتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم وكيل الوزارة ورئيس مصلحة الجمارك ومجدي ابراهيم حسين رئيس الإدارة المركزية الجمارك سيناء.



