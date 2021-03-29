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وزير خارجية الصومال: نحتاج دعم مصر للوصول للمزيد من الاكتشافات النفطية

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:15 م
وزير الخارجية الصومالي
وزير الخارجية الصومالي
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هاجر إبراهيم
قال أحمد عيسي عوض، وزير الخارجية الصومالي، إنها كانت فرصة رائعة بإلقائه بالسفير  انه أجري مباحثات عميقة تتعلق بالصومال مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط وتتركز بصورة أكبر على قدراتها والاستمرار فى أن تكون شريكا بالجامعة".

وأضاف "عوض" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية كان داعما للصومال، مؤكدا أن الصومال تسعى إلى مزيد من الإكتشافات النفطية، حيث أنها تحتاج إلى دعم مصر فى ذلك.

وأشار إلى أن  الصومال ستقوم قريبا بإكتشاف العديد من آبار البترول والغاز، متابعا أن هناك علاقات تاريخية بين مصر والصومال، مضيفا: "والدى ممن جاءوا إلى القاهرة وألتحق بالكلية الحربية وعاد وساهم فى بناء الصومال".
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