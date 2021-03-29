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شاهد.. لحظة تحريك السفينة البنمية بقناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:32 م
السفينة الجانحة في
السفينة الجانحة في قناة السويس
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية عن، نجاح جهود تحريك السفينة البنمية بقناة السويس.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين ببدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة، بنجاح على استجابة السفينة من مناورات الشد والقطر.

وتم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشاطئ بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار، ومن المقرر أن يتم إستئناف المناورات مرة أخرى مع إرتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له فى الفترة من ال11 والنصف صباحا، ليصل إلى 2 متر بيما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحى.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحى الدولى باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى فى القناة بمجرد الإنتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل تقريبا.

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