أخبار التوك شو.. هيئة قناة السويس تتسلم أكبر الكراكات بالشرق الأوسط قريبا .. الفراعنة أول من استخدموا الفيلر فى التحنيط

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا الهامة، نستعرض أبرز الأخبار فيما يلي:





قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يقوم طوال العام بعمل العديد من القوافل للأسر الأولى بالرعاية، و الصندوق يقوم بتوفير المواد الغذائية الجافة أو بأنواع مختلفة من البروتين، مشيرا إلى أنها تكون مكثفة خلال شهر رمضان أو المواسم المختلفة.





الحيوانات ربما تكون مصدرا لعدوى كوفيد 19.. الصحة العالمية تصدر بيانا جديدا عرضت قناة يورو نيوز، تقريرا بالفيديو يوضح أن منظمة الصحة العالمية أشارت في أحدث إعلاناتها إلى أن الحيوانات ربما تكون مصدرا لعدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



خبيرة مومياوات: الفراعنة أول من استخدموا الفيلر فى التحنيط ..فيديو قالت الدكتورة سحر سليم، خبير مسح الموميات وعضو لجنة العرض المتحفى بمتحف الحضارة، إن الموميات الملكية التى سيتم نقلها وراؤه جهود مصرية خالصة من فترة طويلة ومن عدة تخصصات مختلفة، لافتة إلى ان نقل الموميات سبق مصرى، مؤكدة أن الاشعة تساهم فى دراسة الآثار كلها والمومياوات لمعرفة ماهو مخبأ داخل المومياء.



هيئة قناة السويس: إضافة محاكي جديدة بأحدث الوسائل والأجهزة الإلكترونية فى السفن

قال المهندس صبرى نصر، رئيس المحاكاة بهيئة قناة السويس، إنه تم إضافة محاكي جديد بزاوية رؤية 360 درجة به أحدث الوسائل وأحدث الأجهزة الإلكترونية فى أى سفينة، مشيرا إلى أن غرفة القيادة الخاصة بمحاكى الملاحة يوجد بها مختلف وأحدث الأجهزة الماحية المطابقة تماما لأى سفينة حقيقة.

رئيس مركز المحاكاة: 700 ربان بجنسيات مختلفة تم تدريبهم بالقناة

قال المهندس صبري نصر رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، إن هناك ثقة كبيرة من الشركات العالمية فى هيئة قناة السويس، موضحًا أنه يتم تدريب المرشدين بطريق التعامل فى حالة الشبورة المائية.



هيئة قناة السويس تتسلم أكبر الكراكات بالشرق الأوسط قريبا

قال المهندس صبرى نصر ، رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس ، إننا لا نبخل فى كافة الاتجاهات ، ومتعاقدين على 3 لنشات خاصة بمكافحة التلوث لتقوم بدورها .





أستاذ تمويل : خسائر الشركات بسبب جنوح سفينة قناة السويس ستعوضها خلال أيام ..فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة ، أستاذ التمويل والإستثمار ، إن إعادة السفينة لمسارها الطبيعي ، جعل اليوم جميلا ومميزا ، بعد حديث الصحافة الإعلامية وإشادتها بمجهودات الدولة المصرية .



