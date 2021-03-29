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فن

زلزال في الإذاعة .. عمر بطيشة يكشف عن عادة غريبة لـ عبد الحليم حافظ بعد انتهاء حفله

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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أحمد البهى
يحتفي موقع صدى البلد بذكرى وفاة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الـ 44، بداية من يوم 28 مارس ولمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث من المقرر أن تحل ذكراه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 مارس. 



وكشف الإعلامى الكبير عمر بطيشة ، الذى أجرى مع العندليب العديد من الحوارات الإذاعية ، ان وفاة عبد الحليم حافظ في الإذاعة المصرية كانت بمثابة زلزال ، مؤكدًا ان الاعلامية نادية صالح أول من أبلغته بالخبر وسط بكاء شديد . 






واستكمل  ان الاذاعة رفعت حالة من الطوارئ فى هذا اليوم ، فكان لابد من تكريمه بالشكل الذي يليق بمكانته الفنية.



وأضاف ان عبد الحليم حافظ كانت له عادات غريبة بعد الانتهاء من حفله ، حيث كان يستيقظ بعد انتهاء الحفل بساعة واحدة فقط ويذهب الى الإذاعة لعمل مونتاج الى الحفل حتى تتم إذاعته على التليفزيون .



وتابع الاذاعى عمر بطيشة  : أن مولد عبد الحليم حافظ فنيًا كان يوم إعلان الجمهورية من خلال تقديمه فى حفلة أضواء المدينة ، وقد أصبح بعد ذلك مطرب  ثورة يوليو فى مصر ، وقد كان خير معبر عنها ، فقد أرّخ بصوته ما حدث من خلاله مجموعة من الشعراء والملحنين ، فقد وجدوا فيه صوتا معبرا عن جيله وأصبح معادلة فنية نادرة الحدوث .

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