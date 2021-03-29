شاهد .. مشروع طلبة فنون جميلة المنيا يثير إعجاب السوشيال ميديا

قالت لجين محمد ، طالبة بكلية فنون جميلة جامعة المنيا ، إنها تدرس مادة " تنفيذ الماكت "، لافتة إلى أن المشروع عبارة عن تنفيذ أزياء كاملة لشخصيات كرتونية .





وأضافت لجين محمد ، خلال مداخلة هاتفية برنامج انبوكس ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن كل طالب قام بعمل زى خاص بالشخصية التى تشبة أو التى انجذب لها .





وأشارت إلى أنهم بدأوا فى جمع الادوات بمجرد الاتفاق على الشخصيات ، منوهة إلى أن الأزياء خرجت بأحترافية كبيرة جدًا بمساعدة المعيدين الدفعات القديمة .



