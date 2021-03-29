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توك شو

شاهد .. مشروع طلبة فنون جميلة المنيا يثير إعجاب السوشيال ميديا

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:39 م
لية فنون جميلة جامعة
لية فنون جميلة جامعة المنيا
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ريهام فيكتور
قالت لجين محمد ، طالبة بكلية فنون جميلة جامعة المنيا ، إنها تدرس مادة " تنفيذ الماكت "، لافتة إلى أن المشروع عبارة عن تنفيذ أزياء كاملة لشخصيات كرتونية .

وأضافت لجين محمد ،  خلال مداخلة هاتفية برنامج انبوكس ، المذاع  على فضائية صدى البلد ، أن كل طالب قام بعمل زى خاص بالشخصية التى تشبة أو التى انجذب لها .

وأشارت إلى أنهم بدأوا فى جمع الادوات بمجرد الاتفاق على الشخصيات ، منوهة إلى أن الأزياء خرجت بأحترافية كبيرة جدًا بمساعدة المعيدين الدفعات القديمة .

وتابعت أن كافة دكاترة الجامعة أشادت بالمشروع الخاص بنا ،ونال إعجاب الجميع على السوشيال ميديا ، موضحة أنهم قاموا بتصميم الأزياء بالكامل من البداية للنهاية.
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