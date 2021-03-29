ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حرفية عالية .. برلماني يشكر رئيس قناة السويس بعد نجاحه في حل أزمة السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:39 م
النائب حسانين توفيق،
النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، إن نجاح هيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة الجانحة، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بها يؤكد تعامل الدولة المصرية بحرفية وسرعة مع الأزمات المختلفة.

وأكد توفيق ، خلال تصريحات له للمحررين البرلمانين، أنه من اللحظة الأولى لهذه الأزمة تم التعاقد مع الشركة الهولندية للمشاركة في جهود التعويم، ومن اللحظة الأولى أجريت الدراسات الواضحة عن أفضل الأوقات ، التي يمكن شد السفينة خلالها، ولم يُترك شيء للصدفة وأنما جاءات الأمور والخطوات من أجل التعويم بشكل مدروس.

ولفت إلي وجود العديد من الدروس المستفادة جراء هذه الأزمة، حيث الإدارة الحكيمة من الدولة المصرية، والتأكيد علي أهمية مجري قناة السويس كممر دولي يهم العالم أجمع ومصدر من مصادر الآمان لحركة التجارة العالمية، بجانب الحاجة لرؤي وأفكار بشأن التعاطي مع مثل هذه الحوادث فى المستقبل، سواء علي مستوي الأوناش الكبرى والقاطرات الأقوى وتحديث أسطول الإنقاذ والتدريبعلي مثل هذه الحوادث، مؤكدا علي أن هذا الحادث بإرادة المصريين تحول من محنة لمنحة.

ووجه عضو مجلس الشيوخ التحية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئه قناه السويس وجميع العاملين بقناه السويس ، الذين واصلوا الليل بالنهار  من أجل مواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلي أن إرادة المصريين ستظل باقية في مواجهة التحديات والصعاب، وستمضي للأمام دائما مثلما يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شركة السميد: تخفيف حمولة السفينة الجانحة يخضع للدراسة

رئيس هيئة قناة السويس يحدد موعد تعويم السفينة الجانحة ..فيديو

رئيس قناة السويس : استئناف حركة الملاحة بمجرد الانتهاء من تعويم للسفينة الجانحة..فيديو

الفريق أسامة ربيع: سحب السفينة الجانحة لمنطقة البحيرات لفحصها.. فيديو

رئيس قناة السويس يكشف موعد استئناف الملاحة.. ويؤكد: سنحصل على تعويضات عن الأضرار.. فيديو

نائب عن إنهاء أزمة السفينة الجانحة : المصريون لا يعرفون المستحيل

ترشيحاتنا

النيابة العامة تستأنف على إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية فيرمونت

الصلاة الفائتة لسنوات .. اعرف أفضل طريقة لأدائها

مجلس الوزراء السعودي يهنئ مصر على نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

خاص| الكراكة مشهور كلمة السر .. صاحب صورة النصر: روحنا كانت على إيدينا .. صور

بيان عاجل من الطاقة والنفط السودانية بشأن الملء الثاني لـ سد النهضة

أقل سعر من أسبوعين.. الذهب يتراجع بشدة اليوم الثلاثاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور

عشان رمضان .. نصائح شراء الياميش