حرفية عالية .. برلماني يشكر رئيس قناة السويس بعد نجاحه في حل أزمة السفينة الجانحة

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، إن نجاح هيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة الجانحة، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بها يؤكد تعامل الدولة المصرية بحرفية وسرعة مع الأزمات المختلفة.





وأكد توفيق ، خلال تصريحات له للمحررين البرلمانين، أنه من اللحظة الأولى لهذه الأزمة تم التعاقد مع الشركة الهولندية للمشاركة في جهود التعويم، ومن اللحظة الأولى أجريت الدراسات الواضحة عن أفضل الأوقات ، التي يمكن شد السفينة خلالها، ولم يُترك شيء للصدفة وأنما جاءات الأمور والخطوات من أجل التعويم بشكل مدروس.





ولفت إلي وجود العديد من الدروس المستفادة جراء هذه الأزمة، حيث الإدارة الحكيمة من الدولة المصرية، والتأكيد علي أهمية مجري قناة السويس كممر دولي يهم العالم أجمع ومصدر من مصادر الآمان لحركة التجارة العالمية، بجانب الحاجة لرؤي وأفكار بشأن التعاطي مع مثل هذه الحوادث فى المستقبل، سواء علي مستوي الأوناش الكبرى والقاطرات الأقوى وتحديث أسطول الإنقاذ والتدريبعلي مثل هذه الحوادث، مؤكدا علي أن هذا الحادث بإرادة المصريين تحول من محنة لمنحة.





ووجه عضو مجلس الشيوخ التحية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئه قناه السويس وجميع العاملين بقناه السويس ، الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل مواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلي أن إرادة المصريين ستظل باقية في مواجهة التحديات والصعاب، وستمضي للأمام دائما مثلما يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي.