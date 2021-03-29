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رياضة

عقوبة 7 الصبح .. القصة الكاملة للصدام الحاد بين بيراميدز وضحية إكرامي

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:02 م
من مؤتمر تقديم إكرامي
من مؤتمر تقديم إكرامي فى بيراميدز
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عمرو الحلواني

فجر المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز العديد من المفاجآت الصادمة بشأن موقفه داخل بيراميدز بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية وتولى شريف إكرامي الدفاع عن مرمى الفريق .

وأكد المهدى سليمان فى تصريحات عبر قناة صدى البلد أن ابتعاده عن المشاركة مع بيراميدز جاء بناء على اتفاق تم بين الإدارة وأحد اللاعبين الوافدين مجددا إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي .

وأضاف أن ما يتم معه داخل بيراميدز هو أمر فاق كل شىء خاصة فى ظل وجود قرارات تعسفية ضده بتدريبه منفردا بعيدا عن الفريق فى تمام الساعة السابعة صباحا يوميا مؤكدا إنه يتعرض إلى اضطهاد غير مسبوق من أحد الشخصيات التى تدير النادى .

ويري المهدى سليمان إنه لا يوجد أى مبرر لابتعاده عن الفريق وعدم مشاركته خاصة فى ظل العروض المميزة التى قدمها طوال الموسم الكروى الماضي وحصوله على أفضل حارس فى الكونفيدرالية الإفريقية .

وفى المقابل ، قرر مسئولو بيراميدز توقيع غرامة مالية جديدة على المهدى سليمان بعد تصريحات النارية تجاه النادى فى الساعات الماضية ، ولم تكن العقوبة التى وقعها بيراميدز هى الوحيدة ضد المهدى سليمان فى الوقت الحالى حيث شهدت الفترات الماضية إقصاء الحارس بعيدا عن الفريق بشكل تام بسبب رفضه لسياسة الأمر الواقع بتواجد شريف إكرامى كحارس أساسى للفريق كونه يرى إنه أفضل منه نتيجة المستويات التى كان يقدمه مع الفريق فى الفترات الماضية قبل مجيىء إكرامى إلى الفريق .

 وتشير كل المؤشرات إلى أن العلاقة بين بيراميدز والمهدى سليمان أصبحت فى طريق مسدود فى ظل رفض الحارس سياسة النادى ضده بمعاقيته وتجميده وابتعاده عن الفريق دون أى أسباب فنية وفقا لما يري المهدى سليمان .

 

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