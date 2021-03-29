عقب نجاح تحريك السفينة البنمية .. #شكرًا_يا_سيسي الترند الأول عبر تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #شكرًا_يا_سيسي، عبر حسابهم الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وذلك عقب نجاح تحريك السفينة الجانحة داخل قناة السويس.

ونجحت الجهود المصرية في تحريك السفينة البنمية الجانحة، والتي تسير بمحركاتها بسرعة 1.5 عقدة، بتوجيه قاطرات هيئة قناة السويس.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس.

وبدأ، اليوم الاثنين، تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

وتصدر هاشتاج #شكرًا_يا_سيسي الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجائت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا كالاتي:

عاشت مصر أبية عصية على كل من يريد بها شرا،،

حفظكم الله سيدي الرئيس وربنا يعيد علينا وعليكم الأيام المباركة بالخير والستر والسلامة#شكرا_يا_سيسي pic.twitter.com/7SfSTlWOS0 — Ahmed Hosam (@AhmedHo76081073) March 29, 2021

من كل قلبي شكرا وربنا يديك الصحة وتدوم ضحكتك #شكرا_يا_سيسي pic.twitter.com/Mpu3pMj39Q — Aya (@Aya30026249) March 29, 2021

شكرا يا ريس

هو ده الحامي مصر بعد ربنا من الخونه و كارهين الخير ❤️❤️❤️❤️#شكرا_يا_سيسي pic.twitter.com/ppYR0ecqOe — Mahmud Asem (@mahmud_asem) March 29, 2021