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أخبار البلد

عقب نجاح تحريك السفينة البنمية .. #شكرًا_يا_سيسي الترند الأول عبر تويتر

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:14 م
صدى البلد
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يارا عمرو

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #شكرًا_يا_سيسي، عبر حسابهم الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وذلك عقب نجاح تحريك السفينة الجانحة داخل قناة السويس.

 

ونجحت الجهود المصرية في تحريك السفينة البنمية الجانحة، والتي تسير بمحركاتها بسرعة 1.5 عقدة، بتوجيه قاطرات هيئة قناة السويس.

 

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس.

 

وبدأ، اليوم الاثنين، تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

 

وتصدر هاشتاج #شكرًا_يا_سيسي الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجائت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا كالاتي:

 

 

 

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