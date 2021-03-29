عقب نجاح تحريك السفينة البنمية .. #شكرًا_يا_سيسي الترند الأول عبر تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج
#شكرًا_يا_سيسي، عبر حسابهم الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة
"تويتر"، وذلك عقب نجاح تحريك السفينة الجانحة داخل قناة السويس.
ونجحت الجهود المصرية في تحريك السفينة
البنمية الجانحة، والتي تسير بمحركاتها بسرعة 1.5 عقدة، بتوجيه قاطرات هيئة قناة السويس.
وأعلن الفريق أسامة ربيع
رئيس هيئة قناة السويس، استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة
بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة
السويس.
وبدأ، اليوم الاثنين،
تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل
مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر
بدلا من ٤ أمتار.
وتصدر هاشتاج #شكرًا_يا_سيسي الأول عبر قائمة الأكثر
تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجائت التعليقات من قبل رواد
السوشيال ميديا كالاتي:
صباح الخير..— سليم ✈️ (@Mo7amed_198) March 29, 2021
تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر 🇪🇬#شكرا_يا_سيسي pic.twitter.com/YfBM1OlFY7
عاشت مصر أبية عصية على كل من يريد بها شرا،،— Ahmed Hosam (@AhmedHo76081073) March 29, 2021
حفظكم الله سيدي الرئيس وربنا يعيد علينا وعليكم الأيام المباركة بالخير والستر والسلامة#شكرا_يا_سيسي pic.twitter.com/7SfSTlWOS0
من كل قلبي شكرا وربنا يديك الصحة وتدوم ضحكتك #شكرا_يا_سيسي pic.twitter.com/Mpu3pMj39Q— Aya (@Aya30026249) March 29, 2021
#شكرا_يا_سيسي ي مشرفنا pic.twitter.com/uq4XUqdyQG— رحيمه القطامي🌿 (@rahema_rady5) March 29, 2021
شكرا يا ريس— Mahmud Asem (@mahmud_asem) March 29, 2021
هو ده الحامي مصر بعد ربنا من الخونه و كارهين الخير ❤️❤️❤️❤️#شكرا_يا_سيسي pic.twitter.com/ppYR0ecqOe
الرئيس ده هو الحامي مصر بعد ربنا ❤️❤️❤️#شكرا_يا_سيسي pic.twitter.com/TjrnHEHAgr— Ahmed Hosam (@AhmedHo76081073) March 29, 2021