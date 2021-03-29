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رياضة

وزير الرياضة يوجه بإنهاء كافة إجراءات واستعدادات بطولة العالم للسلاح

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:38 م
صدى البلد
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ريهام بكير
 وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعنيين باللجنة المنظمة لاستضافة مصر بطولة العالم للسلاح "ناشئين وشباب" بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة  بالبطولة المزمع إقامتها بمصر في الفترة من 3 حتى 11 إبريل المقبل بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك في إطار موافقة وزير الشباب والرياضة على التوصيات الصادرة عن اجتماعه مع اللجنة المنظمة للبطولة، ووجه وزير الشباب والرياضة إلى تشكيل غرفة عمليات مصغرة للبطولة لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية للبطولة ورصد لحظي لسير المنافسات دون أية عوائق من خلال التأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية.

كما تم الاتفاق على التنسيق مع ممثلي وزارة السياحة بشأن الفعاليات المصاحبة للبطولة من زيارات وجولات لأبرز المعالم الأثرية، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات فيما يخص التغطية الإعلامية الدولية لمنافسات البطولة بالتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام والجرائد ووكالات الأنباء العالمية.

وصرح وزير الشباب والرياضة أن العمل يجري على قدم وساق فيما يخص متابعة كل تفاصيل البطولة مع اللجنة المنظمة، والتدخل لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة، والاطمئنان على جاهزية الأماكن المخصصة للتدريب، وأماكن استضافة المنافسات بمجمع الصالات المغطاة بهيئة إستاد القاهرة الدولي.

ونوه الوزير إلى تضافر الجهود مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، والذي يعد أهم الأسباب المؤدية إلى نجاح استضافة مصر لكبري البطولات الرياضية، مشيرًا أننا في انتظار نسخة قوية من بطولة العالم للسلاح على مستوي الناشئين والشباب على صعيد الأعمال التنظيمية والأداء الفني للاعبين المشاركين بالبطولة.

ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد المصرى للسلاح عبد المنعم الحسيني أنه يتم حاليا الانتهاء من كافة الاستعدادات بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومختلف الجهات المعنية فى الدولة إضافة إلى التنسيق المتواصل مع الاتحاد الدولى للسلاح بدء من وصول وفد الاتحاد الدولى غدا الثلاثاء ثم بدء وصول جميع الوفود المشاركة فى البطولة.
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