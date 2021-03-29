مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل منزله بمركز إيتاي البارود





لقي طفل مصرعه، إثر صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو في منزله بقرية المنيه بني منصور إيتاي البارود، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة مروان إسلام السيد حمدان، 3 سنوات مقيم بقرية منية بني منصور، أثر صعق كهرباء بالمنزل.

وتم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

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