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الصحة العالمية تكشف عن حيوان تسبب فى انتشار فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:53 م
كورونا
كورونا
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محمود محسن
اذاعت قضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها  دراسة مشتركة قامت بها منظمة الصحة العالمبة والصين، رجحت أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر كان عن طريق حيوان آخر، وأن التسرب من المختبر مستبعد للغاية.

واقترح فريق العمل إجراء مزيد من البحوث في كل منطقة باستثناء فرضيات التسرب من المختبر.

وتأجل إصدار التقرير مرارا، ما أثار أسئلة بشأن ما إذا حاول الجانب الصيني تحريف الاستنتاجات، لمنع توجيه اللوم إلى الصين بأنها السبب وراء انتشار الوباء.

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن يكون التوقيع جاهزا للإصدار، خلال الأيام القليلة المقبلة.
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