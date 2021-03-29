ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سمير صبرى: عبد الحيلم لم يخبرنى بزواجه والسندريلا ملهمته الوحيدة

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:39 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
يحيى موقع صدى البلد الذكرى الـ 44 لرحيل العندليب "عبد الحليم حافظ" والتى توافق 30 من الشهر الجارى. 

وقال سمير صبرى فى تصريح خاص لـ صدى البلد : إن السندريلا كانت ملهمة عبد الحليم حافظ الوحيدة فى أغلب اعماله الغنائية". 

وأضاف سمير صبرى :" أن عبد الحليم لم يخبره بزواجه من السندريلا ولم يرى أى وثيقة زواج له على عكس رؤيته لوثيقة زواج لـ أم كلثوم من أحد الأشخاص، والتى استمرت لمدة 10 أيام فقط ".

وقدم العندليب خلال  مسيرته الفنية اكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب.

 وقام عبد الحليم حافظ ببطولة 16 فيلما سينمائيا، كان أولها (لحن الوفاء) في عام 1955، واخرها فيلم (أبي فوق الشجرة) في عام 1969.

من أبرز أغانى العندليب  (قارئة الفنجان، سواح، زي الهوا، جبار،توبا ،جانا الهوا، جبار)

وتوفي العندليب الأسمر خلال رحلة علاجه من مرض الكبد في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 47 عاما.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تسجيلات بصوت العندليب .. هل تزوج عبد الحليم من سعاد حسني؟ "القصة الكاملة"

أخبار الفن.. خالد النبوي يواجه هجوما حادًا بسبب صورة مع مساعديه.. وحقيقة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

في ذكرى ميلادها.. لغز زواج سعاد حسني من عبدالحليم حافظ بعد ظهور وثيقة جديدة

في ذكرى ميلادها.. عدد زيجات السندريلا سعاد حسني

حكايات من زمن فات| ليس عبد الحليم حافظ فقط.. أسرار 5 زيجات فى حياة سعاد حسنى

فيديوجراف.. أسرار زواج السندريلا العرفي والوصية

ترشيحاتنا

بعد توجيهات الرئيس | خبراء بحريون يضعون روشتة من 10 مطالب لتطوير موانئ مصر

عبد المنعم سعيد : تحذير الرئيس السيسي اليوم بشأن سد النهضة له أهداف استراتيجية .. فيديو

دراسة جديدة تكشف تغير نظرة العالم للحشيش و فوائده

متحدث الوزراء: رمضان بلا دورات رياضية.. والتراويح 30 دقيقة

مصطفى الفقي: إثيوبيا تتحدث باستفزاز ومصر فعلت كل شيء وتجاوزت كل قدرات الصبر .. فيديو

أقل سعر من أسبوعين.. الذهب يتراجع بشدة اليوم الثلاثاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور

عشان رمضان .. نصائح شراء الياميش