سمير صبرى: عبد الحيلم لم يخبرنى بزواجه والسندريلا ملهمته الوحيدة

يحيى موقع صدى البلد الذكرى الـ 44 لرحيل العندليب "عبد الحليم حافظ" والتى توافق 30 من الشهر الجارى.





وقال سمير صبرى فى تصريح خاص لـ صدى البلد : إن السندريلا كانت ملهمة عبد الحليم حافظ الوحيدة فى أغلب اعماله الغنائية".





وأضاف سمير صبرى :" أن عبد الحليم لم يخبره بزواجه من السندريلا ولم يرى أى وثيقة زواج له على عكس رؤيته لوثيقة زواج لـ أم كلثوم من أحد الأشخاص، والتى استمرت لمدة 10 أيام فقط ".





وقدم العندليب خلال مسيرته الفنية اكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب.





وقام عبد الحليم حافظ ببطولة 16 فيلما سينمائيا، كان أولها (لحن الوفاء) في عام 1955، واخرها فيلم (أبي فوق الشجرة) في عام 1969.





من أبرز أغانى العندليب (قارئة الفنجان، سواح، زي الهوا، جبار،توبا ،جانا الهوا، جبار)





وتوفي العندليب الأسمر خلال رحلة علاجه من مرض الكبد في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 47 عاما.



