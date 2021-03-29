الإحصاء توضح تأثير الهجرة على المستوى المعيشي للأفراد

أعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، دراسة حول خصائص المهاجرين وغير المهاجرين وفقًا لمستويات المعيشة للأسرة المصرية، باستخدام بيانات "المسح القومي للهجرة الدولية - مصر2013.
أوضحت الدراسة التي اعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، التوزيع النسبي للمهاجريين الحاليين والعائدين وغير المهاجرين وفقًا للمستويات المختلفة لمؤشر الثروة .
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وكشفت الدارسة التي حصل صدى البلد على نسخة منه تقارب توزيع المهاجرين الحاليين في مستويات مؤشر الثروة من الثاني إلى الرابع حيث تراوحت النسبة بين 19.1-21.9% تقريبًا وكانت أصغر نسبة في المستوى الأدنى حيث بلغت 16.3% مقابل 19.1% لأعلى مستوى.
وبالنسبة للمهاجرين العائدين أوضحت الدراسة ارتفاع نسبتهم في اعلى مستوى للثروة لتصل إلى 22.4% من اجمالي المهاجرين العائدين، وقد يرجع ذلك للتأثير الإيجابي للهجرة على المهاجرين الذين عادوا الى مصر، بالمقارنة بالمهاجرين الذين ما زالوا بالخارج حاليًا.
تتواجد أكبر نسبة لغير المهاجرين في المستوى الأدنى من الثروة حيث بلغت 21.5٪، وتزيد بذلك نسبة غير المهاجرين في المستوى الأدنى بحوالي 5 نقاط مئوية بالمقارنة بالمهاجرين الحاليين في نفس المستوى، مما قد يظهر أيضا تأثير الهجرة بعض الشيء على المستوى المعيشي للأفراد بالمقارنة بمثيله للأفراد غير المهاجرين.
وتهدف هذه الدراسة الى معرفة مدي مساهمة الهجرة الدولية في تحقيق فوائد مالية واجتماعية كبيرة للمهاجرين وأسرهم ودول المنشأ والمقصد حيث تشكل التحويلات المالية ثاني أكبر تدفق لرأس المال إلى الدول النامية، كما تهدف ايضا الى التعرف على الاختلافات في مستوى المعيشة بين الأسر المهاجرة التي بها مهاجر حالي أو عائد والأسر غير المهاجرة باستخدام بيانات "المسح القومي للهجرة الدولية - مصر 2013 والذي اجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.