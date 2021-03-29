3 ملايين جنيه غرامة تنفيذ رحلات العمرة غير المرخصة وفقًا للقانون

أقر مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وحدد القانون كيفية معاقبة مخالفات الشركات السياحية غير المرخصة فى تنفيذ رحلات العمرة.





ونص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:





1. تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) التى تنص على "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.





2. مخالفة حكم المادة (7) من هذا القانون، التى تتضمن بأن تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.وجاءت بعد تعديل لفظى مقترح من النائب أحمد سعد وكيل المجلس.



