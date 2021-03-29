ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

3 ملايين جنيه غرامة تنفيذ رحلات العمرة غير المرخصة وفقًا للقانون

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:42 م
رحلات العمرة
رحلات العمرة
Advertisements
سمر المغربي
أقر مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وحدد القانون كيفية معاقبة مخالفات الشركات السياحية غير المرخصة فى تنفيذ رحلات العمرة.

ونص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1. تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) التى تنص على "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها. 
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.

2. مخالفة حكم المادة (7) من هذا القانون، التى تتضمن بأن تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.وجاءت بعد تعديل لفظى مقترح من النائب أحمد سعد وكيل المجلس.

ويستهدف مشروع القانون، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، كما يهدف إلى حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تصل لـ 3 ملايين جنيه غرامة.. عقوبات رادعة للشركات غير المرخصة حال تنظيم رحلات العمرة

النواب يناقشه الأحد .. ننشر نص مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

تزوير بيانات المعتمر ورحلات غير مرخصة.. عقوبات جديدة بـ مشروع قانون بوابة العمرة المصرية

البرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية الأحد المقبل

رئيس سياحة البرلمان: البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين لأداء العمرة

البرلمان يوافق على مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة ويحيله لمجلس الدولة

ترشيحاتنا

تطبيقها في الأسبوع الأول من رمضان.. مواعيد جديدة لغلق وفتح المحال والمقاهي والمطاعم

متحدث الوزراء: رمضان بلا دورات رياضية.. والتراويح 30 دقيقة

قرار نهائي| عدم السماح بإقامة موائد رمضان أو الإعتكاف أو صلاة التهجد

عبد المنعم سعيد : تحذير الرئيس السيسي اليوم بشأن سد النهضة له أهداف استراتيجية .. فيديو

إصابات كورونا تزايد .. مستشار السيسي يدق ناقوس الخطر: الموجة الثالثة على الأبواب

قرار عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن موظفيها في ميانمار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور

عشان رمضان .. نصائح شراء الياميش