أبرزها الدقيق .. 6 أشياء احذرى وضعها خارج الثلاجة

7 أطعمة شهيرة يجب أن تبدأ في الاحتفاظ بها في ثلاجتك لزيادة مدة صلاحيتها طازجًة وآمنة ولذيذة لأطول فترة ممكنة إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع برايت سايد.



الدقيق أبيض

الفواكه والخضروات المجففة

المنتجات المخبوزة

التفاح

زبدة الفول السوداني الطبيعية

يمكننا تخزين زبدة الفول السوداني الطبيعية غير المفتوحة في درجة حرارة الغرفة (على الرغم من أنها تظل طازجة لفترة أطول في الثلاجة). ولكن بمجرد فتحها يجب عليك الاحتفاظ به في الثلاجة فقط.



الحمضيات

نحن يمكن تخزين البرتقال والكلمنتينا، والجريب فروت، والحمضيات الأخرى لمدة 2-3 أسابيع في الثلاجة وفقط حوالي 10 يوما في درجة حرارة الغرفة. ليست هناك حاجة لوضع الفاكهة في وعاء أو كيس بلاستيكي - من الأفضل أن يدور الهواء.



المكسرات

بعد أن نفتح كيسًا من المكسرات ، من الأفضل وضعها في وعاء محكم في الثلاجة للحفاظ على رطوبتها ؛ بهذه الطريقة ، تبقى المكسرات طازجة لفترة أطول. يجب أن نتذكر أيضًا أن المكسرات غير المملحة تبقى طازجة أكثر من المكسرات المملحة بمرور الوقت.





الدقيق الأبيض الذي تم فتحه سيكون جيدًا في الثلاجة لمدة 12 شهرًا ، بينما في درجة حرارة الغرفة ، يمكن أن يستمر من 6 إلى 8 أشهر فقط.يمكن بالفعل تخزين الفواكه والخضروات المجففة في الثلاجة لفترة طويلة تصل إلى 6 أشهر.على الرغم من أنه لا يُنصح بتخزين الخبز في الثلاجة (حتى إذا كان مصنوعًا في المنزل) ، فإن المنتجات مثل الكعك يمكن أن "تعيش" في الثلاجة لفترة أطول قليلًا لمدة تصل إلى 3 أشهر.ستبقى هذه الفاكهة طازجة ومقرمشة لمدة شهر كامل عند تخزينها في كيس مقاوم للرطوبة في الثلاجة وتجنب غسل التفاح قبل تخزينها لأنها قد تسبب التلف.