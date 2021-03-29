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رياضة

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ كهربا عقب أزمته في الأهلي

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:48 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الاهلي عقب ازمته الاخيره في النادي واستبعاده لمدة شهر من مران الفريق وغرامه ماليه كبيرة.

وأكد حازم امام في تصريحات ببرنامجه " وان تو " عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن كهربا لابد وان يحافظ على هدوئه واتزانه خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن كثرة الاخطاء من الممكن ان تطيح بمستقبله الكروي.

وأضاف أن "كهربا لما بيتعصب مش بيشوف قدامه"، لافتا إلى أن كهربا افتعل العديد من الازمات في الاهلي وقبلها في الزمالك.

وقال ان كهربا عليه ان يضبط رد فعله عقب الأزمة بـ 5 دقائق لأنه عقب أي أزمة يقدم الاعتذار اي ان ازمته هي العصبية المفرطة، مشددا على ان هناك العديد من اللاعبين فقدوا مستقبلهم بسبب طريقة تفكيرهم الخاطئة.
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