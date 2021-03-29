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رياضة

أبرز الظواهر في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:41 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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إسماعيل محمود
انتهت منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أمس الأحد.. جولة شهدت انتصارات متوقعة للكبار في مشوارهم نحو التأهل للمونديال.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الظواهر في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال

- انضم المنتخب الهولندي للمنتخبين النرويجي والألماني، في حملة استنكار الممارسات الغير آدمية للعمال المشاركية في بناء وإنجاز الأعمال الخاصة بكأس العالم قطر 2022، حيث ارتدوا قمصانًا حملت عليها عبارة " حقوق الإنسان أهم" قبل مباراتهم أمام لاتفيا.

- مباراة هولندا ولاتفيا أيضًا شهدت حدثًا استثنائيًا يحدث للمرة الأولى في تاريخ التصفيات، بإدارة الفرنسي ستيفاني فرابارت مهمة تحكيم تلك المباراة، لتصبح أول أمرأة تدير مباراة تحكيميًا في تاريخ تصفيات كأس العالم.

- شهدت مباراة سويسرا وليتوانيا أمس حدثًا غريبًا، حيث تم استبدال أحد المرميين، بسبب ارتفاعه عن الأطوال المطلوبة، ما أدى لتأخير المباراة لأكثر من ربع ساعة.

- شهدت مباراة البرتغال وصربيا حالة تحكيمية جدلية، حيث سجل كريستيانو رونالدو هدفًا صحيحًا لمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة، حيث تجاوزت الكرة خط المرمى بكامل محيطها، لكن الحكم لم يحتسبها، ليعترض رونالدو اعتراضًا كبيرًا، ويقوم برمي شارة قيادة البرتغال على أرض الملعب.

- فاز منتخب الدنمارك أمس الأحد على نظيره المولدوفي بثمانية أهداف دون مقابل في واحدة من أكبر النتائج في تاريخ التصفيات.
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