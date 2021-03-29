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رياضة

أبرزهم حامد ومصطفى محمد .. تعرف على دكة بدلاء منتخب مصر لمواجهة جزر القمر

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:46 م
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
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عمرو الحلواني
أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي -علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعه -عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي.

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